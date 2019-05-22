مجموعة القطع البحرية الواحدة والستين ترسو في ميناء بندر عباس جنوب إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجموعة القطع البحرية الواحدة والستين التي تتكون من مدمرة "سبلان"، وسفينة "بندرعباس" اللوجستية، رست صباح اليوم في المنطقة البحرية الأولى التابعة للقوة البحرية للجيش في ميناء بندرعباس بعد 67 يوما من الإبحار وزيارة مينائي سلطان قابوس وصلالة في عمان والمشاركة في التدريبات المشتركة للإغاثة والانقاذ البحري بين ايران وسلطنة عمان.

وقال قائد مقر اسطول الجنوب التابع للجيش الادميرال "افشين تاشك" في حفل استقبال المجموعة البحرية الواحدة والستين، ان ارسال القطع البحرية الى المياه الحرة يأتي في اطار تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة وللحفاظ على مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية في المياه البعيدة الى جانب الاشراف الاستخباراتي و ضمان أمن الملاحة البحرية للبلاد، و كذلك نقل رسالة السلام و الصداقة./انتهى/