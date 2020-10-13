رسوّ المجموعة البحرية الـ69 التابعة للجيش الايراني في بندر عباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمت مراسم إستقبال هذه المجموعة من القطع البحرية بحضور الادميرال " حمزة علي كاوياني ". وتتألف هذه المجموعة من القطع البحرية الإستخباراتية والعملياتية والتعليمية للجيش الإيراني من مدمرتي سهند' و'لاوان' وكذلك مدمرة 'سبلان' للإسناد القتالي.

واعتبر الادميرال علي كاوياني، رفع علم النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الحرة والدولية وتوفير خطوط الملاحة البحرية، أهم نتائج حضور مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسين في هذه المياه مضيفا، ان قوات سلاح البحر للجيش الإيراني وعبر حضورها في الخليج الفارسي وخليج عمان والمحيط الهندي بامكانها التواجد في أقصي نقطة من المياه الحرة والدولية.

يذكر، إنه منذ عام 2008 قامت القوات البحرية بإرسال 69 مجموعة سفن بحرية الي منطقة خليج عدن وغيرها من المناطق الأخري لتقديم الدعم والمساندة لما يزيد عن 4 آلاف سفينة تجارية وناقلة نفط بهدف تفادي هجمات قراصنة البحر.