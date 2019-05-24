ظريف يدعو المجتمع الدولي التصدي للحظر الأميركي

وقال ظريف في تصريح للصحفيين في مستهل وصوله الى مطار اسلام اباد مساء يوم الخميس ان من الواضح جدا ان الحظر الاميركي يستهدف في الواقع النظام الدولي واذا لم يجري التصدي له فان المجتمع الدولي سيواجه المشاكل.

واضاف ظريف اننا نشهد اليوم اجراءات التنمر والغطرسة الاميركية لفرض الحظر على ايران بالتزامن مع فرض الحظر على الصين وان سمح المجتمع الدولي باستمرار هذه الاجراءات فان نظام العلاقات العالمي سيكون بيد اشخاص لايلتزمون باي قانون .

وافاد بانه ولهذا السبب يتعين على جيراننا وجميع الدول مواجهة الحظر الاميركي وذلك من اجل حماية الامن العالمي ومصالحهم .

واعلن ظريف ان المنطقة تمر في هذه المرحلة باوضاع صعبة للغاية وان المنطقة تشهد الاعداد لاجراءات خطرة ما يستلزم التشاور بشانها مع دول الجوار.

وقال ظريف ان التشاور مع باكستان حول التطورات الاقليمية يعد احد الاهداف المهمة لزيارة باكستان واضاف انه مسرور جدا لزيارته باكستان من جديد لافتا الى ان علاقات ايران وباكستان متينة وراسخة للغاية وقد اعلنت طهران مرارا ان العلاقات مع دول الجوار تتصدر اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.