  1. إيران
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٧:٢٨

ظريف: صفة الإرهابي لا تليق سوى ب"ترامب" نفسه

ظريف: صفة الإرهابي لا تليق سوى ب"ترامب" نفسه

علق وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" على خطاب الرئيس الاميركي المسيئ للشعب الايراني بالقول ان لقب الارهاب يليق بترامب نفسه واضاف ان ايران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد ابدا نهاية ايران .

وقال ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين ان تباحث في اسلام اباد حول الاجراءات الاميركية ضد ايران

والحرب الاقتصادية والمساعي الاميركية لممارسة الضغط الاقتصادي على ايران والذي يعد ارهابا اقتصاديا وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الاميركية .

واضاف انه تباحث في اسلام اباد ايضا حول ضرورة تعاون البلدان الاسلامية في مواجهة المخططات الاميركية والصهيونية للمنطقة وقضية فلسطين ولاسيما صفقة القرن التي تعد محاولة للقضاء على مبادئ فلسطين حيث كانت لدينا مواقف متطابقة .

وعن موقف المسؤولين الباكستانيين حول التطورات الاقليمية قال ظريف ان باكستان بلد صديق وجار ولدينا ملاحظات على علاقاتها مع سائر دول المنطقة ولكننا مسرورون جدا  لان الحكومة الباكستانية تتفهم بشكل كامل وجهات نظر ايران وتعتبر الضغوط الاميركي على ايران بانها غير مقبولة .

رمز الخبر 1894896

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