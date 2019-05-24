ظريف يبحث مع نظيره الباكستاني سبل تطوير العلاقات الثنائية

وجرى اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والباكستاني في مقر الوزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة اسلام آباد، فيما ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات الثنائية والقضايا الإقليمية.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى التعاون التجاري – الاقتصادي والطاقة بين ايران وباكستان.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل مساء امس الخميس الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد للقاء كبار المسؤولين الباكستانيين والتباحث معهم حول القضايا الاقليمية والدولية .

ومن المقرر ان يلتقي ظريف في زيارته إلى اسلام آباد والتي تستغرق يومين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، ورئيس البرلمان الباكستاني اسد قيصر./انتهى/