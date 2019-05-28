ظريف يزور باكو في غضون الاسابيع المقبلة

وفي سياق جولاته الاقليمية يعتزم وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف زيارة العاصمة الاذربيجانية باكو قريبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي لوكالة انباء "ترند" ان زيارة ظريف الى باكو هي في جدول الاعمال ولكن لم يجر تحديد موعد دقيق للزيارة لحد الان ومن المحتمل ان تجري في غضون الاسابيع المقبلة .

وحسب موسوي فان ظريف سيتباحث خلال زيارته مع المسؤولين الاذربيجانيين حول القضايا الثنائية والاقليمية.

واضاف موسوي ان هذه المبادرة الجديدة للجمهورية الاسلامية فيما يتعلق بالدول المجاورة الشمالية تاتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الاهداف مشيرا الى ان وزارة الخارجية تجري حاليا مباحثات مع عدة دول اسيوية للتخطيط لزيارة وزير الخارجية .

يذكر ان ظريف قام خلال الاسابيع الماضية بزيارة لعدة دول بالمنطقة بينها الهند وباكستان والصين والعراق وتركمنستان .

وعلق موسوي في مؤتمر الصحفي الاسبوعي على هذه الزيارات بانها تاتي في سياق مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية وتبيين مواقفها وهي ستستمر بعون الله حيث ستجري في المستقبل القريب تحركات دبلوماسية مع الجارات الشمالية على مستويات مختلفة بما فيها وزارية وحتى على مستوى رئاسة الجمهورية عند وضع اللمسات النهائية عليها .