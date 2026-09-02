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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٤:٠٨ م

إيزدي: سنرد بصلابة على أي تحرك للعدو بالاعتماد على قدراتنا الصاروخية والمسيّرة

إيزدي: سنرد بصلابة على أي تحرك للعدو بالاعتماد على قدراتنا الصاروخية والمسيّرة

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي أنهم على أتم الاستعداد للعدو، وسيردون بصلابة على أي تحرك له، بالاعتماد على قدراتهم الصاروخية والمسيّرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد مصطفى إيزدي، نائب القائد العام للحرس الثوري، قال على هامش مراسم تكريم وتعيين قائد مقر الإمام الرضا، التي أُقيمت في قاعة القدس بالعتبة الرضوية المقدسة، إنهم على أتم الاستعداد للعدو، وسيردون بصلابة على أي تحرك له، بالاعتماد على قدراتهم الصاروخية والمسيّرة.

وأضاف أنهم، من خلال التحديد الدقيق للنقاط التي حاول العدو من خلالها مهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اتخذوا إجراءات ضدها.

وتابع العميد إيزدي أنه بناءً على ما نشرته وكالات الأنباء العالمية الموثوقة، أبدى قادة العدو عجزهم أمام صمودهم. لكن هذا العدو لا يلتزم بالقوانين الإنسانية، وعليهم دائماً الحفاظ على جاهزيتهم، وسيواصلون، بالاعتماد على الله، طريق المقاومة في وجه العدو.

/انتهى/

رمز الخبر 1973505

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