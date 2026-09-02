بقائي: مزاعم سنتكوم بشأن الهجوم على حفل زفاف في سيريك هي أكذوبة وقحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رداً على مزاعم المتحدث باسم سنتكوم المتعلقة بالجريمة الامريكية المروعة في مقاطعة "كوهستك" بمدينة سيريك الواقعة جنوبي ايران، والتي تم خلالها استهداف منزل سكني، حيث كان يُقام حفل زفاف، وأسفرت عن استشهاد أو إصابة 70 مواطناً، بينهم نساء وأطفال. وادعاء المتحدث باسم سنتكوم بأن الجيش الأمريكي لا يهاجم المدنيين، كتب بقائي في تدوينة عبر منصة اكس: "يدّعي تيم هوكينز، المتحدث باسم سنتكوم، في إنكاره جريمة سيريك، أن أمريكا لا تستهدف المدنيين".

وأضاف بقائي: "يبدو أنه نسي شيئاً آخر أيضاً، فحتى مسلسل Homeland، المنتج أمريكياً، صوّر في موسمه الرابع هجوماً لطائرة أمريكية مسيّرة على حفل زفاف في باكستان؛ وهو هجوم أودى بحياة نحو 40 مدنياً".

وأردف: "الحقيقة مرعبة إلى درجة أن الدعاية الأمريكية نفسها لم تطرح الادعاء الذي يطرحه هوكينز اليوم".

وأشار بقائي إلى أن "سيريك ليست قصة. المدنيون حقيقيون. والضحايا حقيقيون أيضاً".

كما كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم، في منشور آخر على منصة "إكس": "لقد تجسّدت حقيقة الحرب الامريكية غير المشروعة ضد إيران الليلة الماضية في سيريك؛ حيث تعرّض حفل زفاف للقصف، في إطار المحاولة الامريكية اليائسة لإخفاء فشلها".