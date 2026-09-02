ندوة حول معادلة الحصار ومضيق هرمز وتداعيات التصعيد

أفادت وكالة مهر للأنباء يقيم مركز بنيان للدراسات الاستراتيجية ندوة حوارية بعنوان «معادلة الحصار وهرمز؛ هل نتجه نحو التصعيد؟»، لبحث التحولات المتسارعة في المشهد الأمني والسياسي المرتبط بمضيق هرمز، في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران مع فشل أهداف الحرب، وتزايد التنافس الاستراتيجي بين طهران وواشنطن.

وتتناول الندوة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للصراع، مع التركيز على دور مضيق هرمز كإحدى أبرز ساحات التنافس الدولي والإقليمي، وما يرتبط به من ملفات الأمن البحري، والعقوبات الاقتصادية، وسياسات الردع الإيرانية، فضلاً عن احتمالات انتقال المواجهة من أدوات الضغط غير المباشر إلى مستويات أكثر تصعيداً.

ويشارك في الندوة كل من الأساتذة:

الدكتور غازي اللامي: الباحث في الشأن السياسي

الدكتور هيثم الخزعلي: الباحث والأكاديمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية والجيوبولتيكية

الدكتور جلال جراغي، الكاتب والصحفي المتخصص في شؤون غرب آسيا

ويدير الندوة الدكتور محمد جواد محمدي مجد باحث في مركز بنيان

ويناقش المشاركون سيناريوهات المرحلة المقبلة، وما إذا كانت معادلة الحصار والضغط المتبادل ستقود إلى تصعيد عسكري جديد، أم إلى إعادة صياغة قواعد إدارة الحرب.

وتُقام الندوة يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2026، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت بغداد - 17:30 بتوقيت طهران.

يمكنكم المشاركة في الندوة الإلكترونية عبر الرابط