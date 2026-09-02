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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٤:٤٥ م

روس اتوم: نتفاوض مع إيران لبناء محطات نووية صغيرة

روس اتوم: نتفاوض مع إيران لبناء محطات نووية صغيرة

أعلن المدير التنفيذي لشركة "روس اتوم" الحكومية الروسية أن روسيا قدّمت إلى إيران مسودة اتفاق حكومي لبناء محطات نووية صغيرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن تاس أن أليكسي ليخاتشيف، المدير التنفيذي لشركة روساتوم، أعلن أن روسيا قدّمت إلى إيران مسودة اتفاق حكومي لبناء محطات نووية صغيرة.

ووفقاً لليخاتشيف، جرى طرح هذا الموضوع في المفاوضات الأخيرة بين روسيا وإيران، وأبدت طهران اهتماماً بتطوير إنتاج الكهرباء النووية بقدرات أصغر. كما أعلنت روساتوم عزمها المشاركة في هذه المشاريع.

وقال أيضاً إن إيران ستطور برنامجها النووي بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها وسلامتها، وأن روسيا مستعدة للتعاون في هذا المسار.

وأضاف ليخاتشيف أن البلدين وقعا سابقاً اتفاقيات حول بناء وحدات كبيرة لمحطات الطاقة النووية، وتجري الآن مفاوضات لإنشاء مواقع جديدة ومحطات صغيرة.

وجاءت هذه التصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، الذي يُعقد في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1973506

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