قاليباف: إيران وجبهة المقاومة على مسار واحد ضد الاستكبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "قاليباف" وصف، في هذا اللقاء، التاريخ النضالي والتجارب التاريخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهة المقاومة بأنه بالغ العبرة، وقال: إن أساس وجوهر هذه النضالات في مواجهة الحق والباطل وفي مواجهة الاستكبار، وقد تجسّدت روح المقاومة خلال الخمسين عاماً الماضية في كل مرّة بشكل جديد.

وشدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن أصالة جبهة المقاومة تكمن في محاربة الظلم، قائلاً: "نحن لا ننفي المفاوضات، لكن المفاوضات هي أداة للنضال، وإذا تخلّينا يوماً عن النضال ضد أمريكا والكيان الصهيوني بأشكاله المختلفة، فذلك اليوم هو يوم الهزيمة.

كما أشار إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية موضحا: لقد أكّدنا في سياق المادة الأولى من مذكرة التفاهم على إنهاء حربهم ضد إيران وحلفائها في جبهة المقاومة؛ في حين كان الطرف الآخر يطالب في نصّه المكوّن من 15 مادة، في البداية، بالوقف الكامل للأنشطة الصاروخية والنووية والمقاومة.

وأضاف قاليباف أن جميع محاور جبهة المقاومة موحدة، واضاف : يجب أن يسير مسارنا على خطّ جوهري واحد، ويجب علينا الحفاظ على جبهة المقاومة لمواصلة حرب الحق ضد الباطل. واليوم، حتى الدول الموالية لأمريكا في المنطقة تعترف بأن هذه الدولة هي من تسبّب في انعدام الأمن في المنطقة.

كما أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى عدم تنفيذ الأمريكيين لبنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، قائلاً: يجب على الأمريكيين الوفاء بالتزاماتهم حتى نقوم بإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي هذا اللقاء، ثمّن "باسم نعيم" إجراءات إيران على الصعيدين العسكري والسياسي، معتبراً أنها مصدر فخر للمنطقة، وقال: لقد تفاجأت العديد من الدول بأدائكم في مواجهة أمريكا، لكننا كنا نعلم أنه إذا جاءت لحظة المواجهة مع إيران، فإن العدو سيفاجأ بأفعالكم.

وأكّد مسؤول حركة حماس في غزة أن مواجهة الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني مستمرة، وستتواصل ما دام هذا الكيان لم يُقتلع أثره من الأراضي الفلسطينية.