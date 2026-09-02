أقمار صناعية إيرانية جديدة تستعد للإطلاق.. «بارس 2» في المقدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حسين سالارية قال إن صور القمر الصناعي «خيّام» تستخدم على نطاق واسع في تحديث الخرائط ضمن مشروع «جي نف»، مشيراً إلى تسليم 25 بالمئة إضافية من هذه الصور إلى الشركة الوطنية للبريد.

وأضاف أن إيران تواصل تطوير منظومة «شهيد سليماني» المؤلفة من 24 قمراً صناعياً لتقديم خدمات الاتصالات ذات النطاق الضيق، إلى جانب القمرين «بارس 3» و«ناهيد 3».

وأكد سالارية أن القمر «بارس 2»، الذي كُشف عنه عام 1403، أصبح جاهزاً للإطلاق، فيما تخضع أقمار أخرى للاختبارات النهائية استعداداً لإطلاقها.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الإيراني يشارك بصورة متزايدة في صناعة الأقمار الصناعية، موضحاً أن النموذج الثاني من القمر «كوثر» أُطلق العام الماضي، وأن نماذج أكثر تطوراً ستُسند إلى الشركات الخاصة.

وحول الأقمار الثلاثة التي أُطلقت خلال الشتاء الماضي، قال إن «بايا» يعمل حالياً، بينما جرى توجيه «كوثر» نحو الأرض تمهيداً للحصول على صوره، في حين لا تزال بعض المشكلات الفنية في «ظفر 2» قيد المعالجة.