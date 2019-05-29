https://ar.mehrnews.com/news/1895032/ ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ رمز الخبر 1895032 إيران إيران ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ شريط مصور إحياء مراسم ليلة القدر في مدينة همدان /فيديو اقامت حشود من المسلمين في مدينة همدان غرب إيران مراسم إحياء الليلة الثالثة من ليالي القدر. تحميل 17 MB رمز الخبر 1895032 سمات احياء ليلة القدر ليلة القدر همدان شهر رمضان مطالب مرتبط اعمال ليالي القدر المشتركة والخاصة بالليلة الحادية والعشرين احياء مراسم ليلة القدر في كربلاء المقدسة مراسم احياء ليلة 21 من رمضان المبارك في طهران 5 مراسم ليلة القدر بحضور قائد الثورة الاسلامية / صور
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