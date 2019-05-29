  1. إيران
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥

شريط مصور

إحياء مراسم ليلة القدر في مدينة همدان /فيديو

إحياء مراسم ليلة القدر في مدينة همدان /فيديو

اقامت حشود من المسلمين في مدينة همدان غرب إيران مراسم إحياء الليلة الثالثة من ليالي القدر.

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رمز الخبر 1895032

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