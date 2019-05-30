امیرعبداللهیان: عالم بدون اسرائيل سيكون خاليا من الارهاب والعنف

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسین امیرعبداللهیان أشار تغريدة له في موقع تويتر، إن يوم القدس في العام الجاري سيكون يوماٌ ملحمياً ولاشك أننا سنقيم الصلاة في القدس.

كما ورد على حسابه الشخصي في الايام الماضية حول مايسمى "صفقة القرن"، إن كوشنر الصهر الصهيوني لترامب قال إنه سيعلن عن تفاصيل مشروعه في البحرين ويخطط نتانياهو لتحويله الى جزيرة اسرائيلية كما إن الرياض تريد فرض نفقات الصفقة على البحرين فيما يواصل آل خليفة سياستهم الاجرامية ضد شعبهم وخيانة الشعب الفلسطيني. /انتهى/.