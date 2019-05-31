محمد علي الحوثي: موقف العراق في القمة العربية كشف عمق العلاقة التاريخية مع اليمن

وأكد الحوثي أن الرئيس العراقي ونظامه لديه اعتزاز واستقلال واحترام لنفسه برفضه للاستهجان الذي مورس على الحاضرين لتأييد بيان أعد مسبقا.

وأضاف أن موقف العراق أثبت أن بيانات القمم مكتوب سلفا وهو ما يؤكد أن الاجتماعات شكلية.