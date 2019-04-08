الحوثي يدعو الى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين إن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي دعا في تغريدة له على موقعه على تويتر المجتمع الدولي إلى النزول إلى موقع الجريمة، ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها التحالف الأميركي البريطاني السعودي والإماراتي في اليمن.

كما دعا الحوثي أيضاً إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإقرار قرار يقضي بإيقاف الحصار والعدوان العسكري على اليمن لانتهاكه القوانين الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية عن استشهاد 13 فتاة معظمهن من الطالبات في قصف للتحالف السعودي استهدف مدرسة الراعي شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت الوزارة استشهاد وإصابة العشرات بينهم طالبات إثر استهداف طيران التحالف منطقة سكنية في سعوان في صنعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجريمة أثارت هلع وخوف طلاب المدارس، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المنازل المجاورة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته إزاء ما يرتكبه ااتحالف السعودي من جرائم بحق الشعب اليمني. /انتهى/.