بعد بغداد... دمشق تعلن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول إيران

ونقلت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية عن مصدر بالخارجية قوله، "نرفض ما ورد في البيان الختامي لقمة مكة حول "التدخل الإيراني في الشؤون السورية".



وأضاف أن "الوجود الإيراني في سوريا مشروع وقد ساهم في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في قمة مكة".

واعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي انعقدت (أمس الخميس) في مكة المكرمة، والذي ندد "بتدخل" إيران في شؤون الدول الأخرى، فيما حذر الرئيس العراقي برهم صالح خلال القمة، من اندلاع حرب شاملة في المنطقة في ظل استمرار الأزمة مع إيران./انتهى/