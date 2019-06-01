مقتل 11 شخصا جراء إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية

وفي سلسلة من التغريدات على موقعها في تويتر، أفادت الشرطة المحلية بأن الحديث يدور عن مطلق نار منفرد أوقف ونقل إلى القسم.

وطلبت الشرطة من السكان تفادي الحضور في منطقة إدارة البلدية حيث وقع الحادث في أحد مبانيها.