  1. السياسة
١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩

مقتل 11 شخصا جراء إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية

مقتل 11 شخصا جراء إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن مصرع 11 شخصا، منتصف لیل الجمعه السبت، جراء إطلاق نار وقع في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة.

وفي سلسلة من التغريدات على موقعها في تويتر، أفادت الشرطة المحلية بأن الحديث يدور عن مطلق نار منفرد أوقف ونقل إلى القسم.

وطلبت الشرطة من السكان تفادي الحضور في منطقة إدارة البلدية حيث وقع الحادث في أحد مبانيها.

رمز الخبر 1895105

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