عقيد في سلاح الجو الأمريكي یطرد بسبب تسمية البنتاغون بالماركسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طرد قائد كبير في سلاح الفضاء الأمريكي "ماثيو لوميير" بسبب انتقاده لسياسات البنتاغون ووصفها بأنها ماركسية.

ودعا لوميير قواته إلى عدم تنفيذ بعض تدريبات البنتاغون لأنهم ماركسيون.

وأكد المتحدث باسم قوة الفضاء الأمريكية نبأ طرد العقيد لوميير، قائلاً إن سبب طرده هو تصريحات التي أدلى بها في بعض البرامج التلفزيونية وانتقد فيها خطط وسياسات البنتاغون.

سلاح الجو الأمريكي هو الفرع السادس من القوات المسلحة الأمريكية، الذي يعتزم السيطرة على العمليات العسكرية في الفضاء الخارجي. بدأت القوة عملها رسميًا كشركة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في 20 ديسمبر 2019 ، بتوقيع الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

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