مسؤول إيراني : ايران وحلفاؤها ألحقوا الهزيمة بالارهاب التكفيري والصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عبداللهيان نشر تغريدة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردا على البيان المعادي للجمهورية الاسالمية الايرانية الصادر عن مجلس التعاون.

واشار عبداللهيان في تغريدته الى الاجتماع الصوري للجامعة العربية والبيان الصادر عن قادة بعض الدول العربية ضد ايران وكتب: ان حكام السعودية وبدلا عن البحث بشان تحرير القدس ودعم فلسطين قد اطلقوا الاجتماع الصوري للجامعة العربية و OIC و PGCC للمواجهة السياسية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان طهران اهل للمنطق والعمل وليس الاستعراض. ان ايران وحلفاءها دحروا باقتدار الارهاب التكفيري الوهابي الصهيوني في المنطقة./انتهى/