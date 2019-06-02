تشييد مئة الف محطة انتاج كهرباء انحاء ايران على يد منظمة التعبئة

وافادت وكالة مهر للأنباء أن العميد غلامحسين غيب برور أكد في كلمة القاها في مراسم الافطار بضيافة منظمة تعبئة المستضعفين والتي حضرها جمع من الاعلاميين، على ضرورة اهتمام الاعلام بشؤون الشباب ومشاكلهم، مشيرا الى أن أنشطة منظمة التعبئة تاتي ضمن اطار التعامل والتعاون مع الحكومة.

وأعلن غيب برور عن أن منظمة التعبئة بصدد تشييد مئة الف محطة كهرباء بقدرة 5 كيلو وات في انحاء البلاد.

وبالاشارة الى أهمية دور الاعلام والمهمة الحساسة التي على عاتقه قال: في العقد الخامس من الثورة الاسلامية باتت مهمة الاعلام اصعب من السابق بكثير، اذ توجد هناك حاجة لبث روح القوة الامل في اوساط المجتمع./انتهى/