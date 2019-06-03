وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفیاً مع بومبيو آخر التطورات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن اليوم السابع إن حساب الخارجية الكويتية أوضح عبر تويتر إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو،، أمس الأحد تناول فيه الجانبان خلال الاتصال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. /انتهى/.