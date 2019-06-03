اليمن: لن يكون هناك مكان آمن للتحالف السعودي داخل اليمن أو خارجه

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مصادر يمنية إن المتحدثُ الرسميُّ باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى سريع، صرح أمس انه بعد عملية عدن لن يكون هناك مكان آمن لعناصر التحالف السعودي سواء في داخل اليمن أو خارجه.

وأضاف سريع "كان على عناصر التحالف السعودي ان يستوعبوا من قاعدة العند الدروس ولكن استخفافهم بالعقل اليمني سيوصلهم إلى الجحيم وبنك الأهداف يتسع يوما بعد يوم ولدينا مزيد". /انتهى/.