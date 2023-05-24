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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٢:٠١ م

مسيرات حاشدة للشعب اليمني بمناسبة يوم الصرخة بوجه المستكبرين

مسيرات حاشدة للشعب اليمني بمناسبة يوم الصرخة بوجه المستكبرين

خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الاخرى مسيرات حاشدة بمناسبة يوم الصرخة بوجه المستكبرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن عشرات الالاف شاركوا بهذه المسيرة تاكيدا على مواصلة المسير لمواجهة الغطرسة الأميركية

وأضاف، أن هناك تلكؤ من قبل التحالف في عملية السلام إضافة الى عرقلة امريكا في هذه العملية.

وندد المشاركون في المسيرات بالاستكبار العالمي واكدوا مواصلة الثبات أمام مخططاته.

وشدد المتظاهرون على أن الولايات المتحدة الاميركية هي التي تقود العدوان على اليمن وهي التي تعرقل السلام وتحرض على استمرار الحرب. وأكد المشاركون في المسيرات زيف الشعارات التي تطلقها واشنطن بشأن الحرية والديمقراطية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933511

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