ظريف: الدفاع عن اليمن واجب علينا وقمة مكة مآلها الفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اجتماع اللجنة الشعبية لحماية اليمن عقدت اليوم بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وامين لجنة تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي وامين مجمع اهل البيت (ع) العالمي آية الله اختري وعدد اخر من المسؤولين والمؤسسات الخيرية اضافة الى ممثلين من حركة انصارالله.

وأوعز امين مجمع اهل البيت (ع) العالمي جميع المسلمين والشعوب الحرة بالوحدة والتكاتف إذ ان ذلك السبيل الوحيد للنجاة، معتبرا أن دعم الشعب اليمني وحمايته سوف يلحق الهزيمة بالنظام السعودي.

ومن جانبه اعتبر وزير الخراجية محمد جواد ظريف أن الشعب اليمني سينتصر في النهاية والدفاع عن اليمن بات واجبا على الجميع، اذ ان اليمنيين يدافعون عن الكرامة والقيم الانسانية، مؤكدا ان مساعي السعودية في قمة مكة لتشكيل تحالف ضد ايران واليمن ستبوء بالفشل.

كما اعرب رضائي عن شكره لجميع الخيرين والمؤسسات الخيرية لمشاركتهم بهذا الإجتماع وتقديمهم الدعم المادي والمعنوي للشعب اليمني، معتبرا أن ذلك يعد واجبا انسانيا نظرا لظروف منطقة غرب اسيا سيما اليمن، كما أكد أن انهيار النظام السعودي سيأتي على اثر انتصار الشعب اليمني.

وتناول الاجتماع مواضيع كعقد محضر اجتماع للمساعدات المادية التي تم تجميعها وضرورة وقف اطلاق النار والحرب في اليمن وانهاء الحصار والمطالبة بمساعدات دولية بأولوية الغذاء والأدوية.

كما وتم تجميع مبلغ ملحوظ من اجل تشييد مستشفى مع تجهيزه وتوفير حزمة لتغطية احتياجات الشعب اليمني./انتهى/