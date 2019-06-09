إيران تستضيف منتدى الإبداع في آسيا وأوقيانوسيا

تستضيف إيران منتدى الإبداع لآسيا واقيانوسيا بعد أن قدم مركز التبادل الدولي التابع للقسم العلمي لمكتب الرئاسة الإيرانية مقترحا بشأن استضافة المنتدى القادم للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في آسيا وأوقيانوسيا لدى الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق أوضح أمين الملتقى المذكور أعلائي طباطبائي في اجتماع صحفي عقده اليوم الأحد أن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في آسيا وأوقيانوسيا لدى الأمم المتحدة تعتبر من المؤسسات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذا المجلس يعد من الأركان الرئيسية للأمم المتحدة ويضطلع بمهام عديدة على صعيد الشؤون الاجتماعية والاقتصادية كما أنه يضم مؤسسات مختلفة بحد ذاته.

ولفت إلى أن المنتدى سيقام بالتزامن مع معرض التقنيات والإبداعات في نسخته الثامنة.

وتابع: إنه سيتمخض عن الملتقى 6 لجان متخصصة تحت عناوين مناهج الدول للارتقاء بمستوى الشركات الناشئة والمرأة والتقنيات والإبداعات وواحات التكنولوجيا والمراكز المساهمة في تعزيزها والاستثمار في التقنيات والإبداعات وغيرها.

وفي سياق متصل اعتبر مسؤول الشؤون الإبداعية والتسويق في القسم العلمي والتقني بمكتب الرئيس الإيراني الشركات الناشئة بمثابة انجاز عظيم، لافتاً إلى وجود 45 واحة تقنية وأكثر من 190 مركزا للتقنيات والإبداعات في إيران.

واستطرد قائلاً إن فكرة استضافة المنتدى تبلورت بهدف دعم الشركات الناشئة في البلاد.

ولفت إلى أن نجاحات باهرة تحققت في هذا المجال منوهاً إلى أنه تم توفير أرضية مناسبة لإحراز مزيد من التقدم على هذا الصعيد.

ويشار إلى أن المنتدى المذكور سيبدأ أعماله في 11 لغاية 12 حزيران/ يونيو الجاري.