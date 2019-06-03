يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو لجنة الاستهلال بمكتب قائد الثورة الإسلامية في إيران علي رضا موحد نجاد أوضح أن 100 فريق انتشر في كافة أنحاء البلاد من أجل استهلال هلال شهر شوال، ووفقاً لغالبية الخبراء فأن هلال شهر شوال يمكن رؤيته غداً غروب يوم الثلاثاء وبالتالي سوف يكون يوم الأربعاء 5 حزيران أول أيام عيد الفطر السعيد. /انتهى/.