الجيش اليمني يسيطرعلى أكثر من 20 موقعا بعملية هجومية واسعة في نجران

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجيش واللجان هاجموا مواقع العدو في نجران بشكل مباغت من ثلاثة مسارات المسار الأول من اتجاه الصوح، والمسار الثاني من اتجاه غرب السديس، والمسار الثالث من قبالة السديس.

وأفاد العميد سريع بأن مرتزقة العدوان أصيبوا بحالة ذعر وهلع وأن أكثر من مائتين منهم سقطوا بين صريع وجريح، كما تم أسر عدد آخر فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين مواقعهم وأسلحتهم.

وأشار إلى أن الجيش واللجان تمكنوا من تدمير وإعطاب أكثر من عشرين آلية ومدرعة، كما اغتنموا أسلحة وعتادا عسكريا كبيرا.

وأكد أن طيران العدو حاول إسناد مرتزقته بشن أكثر من 75 غارة جوية إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وأضاف أن" مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي وستبث لاحقا".

المصدر: المسيرة نت