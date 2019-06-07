  1. الرياضة
٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٤:١٨

فوز صعب للمنتخب البرازيلي على نظيره الايراني في الدوري العالمي للطائرة

فوز صعب للمنتخب البرازيلي على نظيره الايراني في الدوري العالمي للطائرة

تمكن المنتخب البرازيلي من تحقيق فوز على نظيره الايراني، اليوم الجمعة، بالمرحلة الثانية من دوري الامم للكرة الطائرة التي تقام باليابان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه في افتتاح مباريات الأسبوع الثاني من الدوري العالمي لكرة الطائرة سجّل المنتخب البرازيلي فوزا صعبا على نظيره الإيراني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد شوط رابع ماراتوني رجحت فيه الكفة عدة مرات للمنتخب الإيراني لكنه لم يستطع انهاء المباراة بعدما كان متقدما ٢-١ وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (٢٣-٢٥  ٢٥-١٦  ٢١-٢٥  ٣٣-٣١  ١٥-١٠)

هذا وتمكنت المنتخب الايراني من تصدر الترتيب بالمرحلة الاولى برصيد 9 نقاط اثر الفوز على ايطاليا والصين والمانيا على التوالي.

وستواجه ايران ضمن المرحلة الثانية من دوري الامم للكرة الطائرة التي ستقام باليابان، منتخب منتخب الارجنتين السبت واليابان الاحد القادمين./انتهى/

رمز الخبر 1895263

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