منتخب إيران للكرة الطائرة يتراجع إلى المركز الــ 9 عالميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كانت نتيجة اشواط المباراة الثلاثة كالتالي: 25-19، 25-22، 26-24، ورغم تحسن اداء المنتخب الوطني الايراني شوطا بعد شوط في هذه المباراة الا انه لم يقدم المستوى المامول منه ولم يكن جهده كافيا للفوز علما ان هنالك امامه مباريات اكثر صعوبة امام عمالقة الكرة الطائرة في العالم.

وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 42 بين منتخبي ايران واليابان في تاريخ اللقاءات بينهما وتقاسم كل منهما الفوز 21 مرة، وستكون المباراة القادمة للمنتخب الوطني الايراني يوم السبت مع نظيره الروسي.

وتستمر مباريات الدوري العالمي نحو شهر بمشاركة 16 منتخبا وهي؛ ايران واليابان وروسيا وهولندا وكندا وايطاليا وبلغاريا واميركا وصربيا والمانيا واستراليا والبرازيل وسلوفينيا وفرنسا وبولندا والارجنتين.

وفي نهاية اليوم الأول من بطولة دوري الامم بالكرة الطائرة، خسر المنتخب الإيراني للكرة الطائرة المركز الثامن في التصنيف العالمي بعد سنوات عديدة وتراجع إلى المركز التاسع.

كما جاء المنتخب الياباني في المركز الثامن.