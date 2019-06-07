قائد الجيش الايراني يعزّي بوفاة شقيقة السيد حسن نصرالله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الايراني العميد عبدالرحيم موسوي أبرق برسالة تعزية لوفاة زكية عبد الكريم نصر الله شقيقة الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله.

وجاء في البرقية أن وفاة هذه السيدة الجليلة خلفت صدمة عميقة لدى محبي ومؤيدي السيد حسن نصرالله ومحور المقاومة، قائلا: أنني وبالنيابة عن كافة قوات الجيش الايراني المواكبين في طريق ارتقاء القيم الحقيقية للإسلام والمقاومة وفي ظل التوجيهات المتبصرة والمتعمقة لقائد الثورة الاسلامية، أسأل الباري تعالى المغفرة والرحمة للمرحومة وجميل الصبر وجزيل الاجر لأسرة وذويها./انتهى/