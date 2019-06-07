قائد الحرس الثوري يعزّي نصر الله بوفاة شقيقته

وأفادت وكالة مهر للأنباء بانه عقب وفاة شقيقة السيد حسن نصرالله السيدة زكية عبد الكريم نصرالله بعث قائد الحرس الثوري اللواء سلامي برقية تعزية الى الامين العام لحزب الله.

وجاء في البرقيةمخاطبا السيد حسن نصرالله: تلقينا ببلاغ الأسى والحزن نبأ وفاة شقيقتكم الكريمة السيدة العفيفة الحاجة زكية عبد الكريم نصرالله والتي واكبت حزب الله وكانت من أنصار وداعمي محور المقاومة الاسلامية.

واضاف: اعزيكم واعزي بيت نصرالله والشعب اللبناني المقاوم والشريف باسمي وباسم القادة والمناضلين الابطال في الحرس الثوري في هذه المصيبة الجلل ونسأل الله تعالى ان يتغمد المرحومة بواسع رحمته ونتمنى الصبر والسلوان والاجر الجزيل للمجاهد الكبير الذي لا يكل ولا يمل ولذوي المرحومة./انتهى/