فوز تونس بمقعد غير دائم بمجلس الأمن للمرة الرابعة

وضمت قائمة الدول المرشحة لعضوية المجلس إضافة إلى تونس كلا من "النيجر، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وغواتيمالا، وفيتنام، ورومانيا، وإستونيا".

وأعلن وزير خارجية تونس ​خميس الجهيناوي​ عن "فوز تونس بالعضوية غير الدائمة ل​مجلس الأمن الدولي​ ولمدة عامين، عقب فرز الأصوات في ​انتخابات​ المجلس وحصولها على 191 صوتا"، مشيراً إلى أن "تونس حصلت على الدعم العربي والأفريقي اللازم، مؤكدا أن "تونس ستكون صوت هاتين المجموعتين عند الالتحاق بمجلس الأمن وللأسف أغلب المشاكل والنزاعات المطروحة اليوم تحدث إما في ​أفريقيا​ أو في ​العالم العربي​".

ولفت إلى أن "تونس عملت على مدى ستين عاما بصورة دائمة لإعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا"، مشيراً إلى "اننا ندخل إلى مجلس الأمن ونحن واقعين بدراية ومعرفة بالمشهد السياسي الدولي، وكيف تحول بصفة دراماتيكية في السنوات الأخيرة".

المصدر: وكالات