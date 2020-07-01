مجلس الأمن الدولي أمام خيارين؛ "إحترام سيادة الآخر" أو "قانون الغابة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "محمد جواد ظريف" وزير الخارجية الإيراني في الجلسة الإفتراضية في إجتماع مجلس الأمن الدولي حول القرار المتعلق بالإتفاق النووي كتب في تغريدة له على موقع "تويتر": "ان المجتمع الدولي بصورة عامة ومجلس الامن الدولي بصورة خاصة امام قرار مهم، هل نصون احترام سيادة القانون ام نعود الى قانون الغابة؟".