ظريف: امريكا في موقف ضعف مقابل ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال في كلمة القاها خلال برنامج بعنوان "مهمتي" حول العقوبات الاحادي الجانب وخروج أمريكا من الاتفاق النووي، والذي أقيم صباح اليوم الاحد في مدرسة العلامة الحلي، قال: المساعي التي نشهدها من قبل الاجيال الشابة من اجل تعزيز القدرات العلمية في البلاد ومواجهة الحظر الامريكي وايضا القلق والاهتمام باوضاع معيشة الطبقات الفقيرة والتي تتأثر بالعقوبات، يبعث الامل لدينا.

وأومأ ظريف بأن ايران ليست في موقف ضعف حاليا بل انها في موقف قوة، بل أن الولايات المتحدة هي وحلفائها اصبحوا ضعفاء بعد فشلهم في التوصل الى اهدافهم في سوريا والعراق واليمن ولبنان، والسبب في ذلك هو أن الشعوب لم تتقبل سياسة الفرض التي تمارسها الولايات المتحدة.

وتابع: حيثية استفادة الولايات المتحدة من قدرتها الاقتصادية ستتسبب لها بالضرر في النهاية، إذ نرى ان الصين وروسيا قررتا حذف عملة الدولار في معاملتهم التجارية وباقي الدول ايضا ستنضم اليهم شيئا فشيئ، اذ يتسبب ذلك بتردي مستوى القدرة الاقتصادة لدى أمريكا.

وقال ظريف: أن اخطاء الولايات المتحدة كانت بسبب خيارتها الخاطئة، ايران لم تتحالف مع داعش وجبهة النصرة والمعتدين على يمن.

واعتبر ظريف أن مستقبل ايران سيكون زاهيا بسبب قراراتها وخياراتها الصائبة، مضيفا: الضغط التي تمارسه الولايات المتحدة ضد ايران ناجم عن عجزها، حيث انها باتت في موقف ضعف مقابل ايران، كما باتت تبين للعالم نكثها للقوانين وتنفيذها لسياسات عدائية.

وفي الختام قال ظريف: يعتقد البعض في المنطقة أن اسرائيل قادرة على حماية نفسها وتوفير الامن لديها بواسطة القبة الحديدية، لكن لو انها كانت قادرة على ذلك لكانت حمت نفسها./انتهى/.