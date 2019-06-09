الاعدام عقوبة للرش بالحمض بقصد الرُهاب والاخلال بالأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نواب مجلس الشورى الإسلامي وافقوا خلال الجلسة العلنية اليوم الأحد، على مشروع قانون تشديد عقوبة الرش بالحمض ودعم المتضررين، حيث صوت 161 نائبا لصالح المشروع بينما عارضه 9 نواب و9 نواب آخرون امتنعوا عن التصويت.

ووفقا للدستور الإيراني تطبق اشد العقوبات لتهمة الفساد في الأرض والتي هي الإعدام لذا يعتبر الرش بالحمض بقصد الرُهاب والاخلال بالأمن في المجتمع احد الاسباب المندرجة تحت تهمة الفساد في الأرض. كما انه يوجد أحكام أخرى مثل قطع اليد والقدم او النفي.

وفي السياق نفسه وافق نواب المجلس باقتراح ذف البند الملحق بالمادة 5 ب136 صوتا موافقا و32 معارضا و5 امتنع عن التصويت وهو ما يتعلق بالتوقع وتخصيص النفقات لهذه المادة في الميزانية السنوية بطلب من الصندوق توفير تعويضات مالية للاضرار الجسدية. /انتهى/