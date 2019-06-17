مجلس الشورى يوجه سؤالا لوزير الاتصالات خلال جلسته العلنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسته العلنية اليوم الأثنين، برئاسة علي لاريجاني وحضور أكثر اعضاء المجلس ومن المقرر في جدول اعمال الجلسة:

1- متابعة مناقشة تقرير اللجنة االثقافية حول قائمة اهداف وصلاحيات وزارة الرياضة والشباب.

2- متابعة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمعادن حول تنظيم سوق السيارات بصفة عاجلة.

3- دراسة تقرير اللجنة الاقتصادية حول لائحة التوافق بين إيران وفنلندا فيما يخص المساعدة والتعاون المشترك في الشؤون الجمركية.

4- كما أن سيوجه كل من ممثل اهر وهريس "بيت الله عبداللهي" وعدد من النواب الأخرين، أسئلة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات./انتهى/