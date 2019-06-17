  1. السياسة
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧

برئاسة لاريجاني

مجلس الشورى يوجه سؤالا لوزير الاتصالات خلال جلسته العلنية

مجلس الشورى يوجه سؤالا لوزير الاتصالات خلال جلسته العلنية

بدأ مجلس الشورى الإسلامي جلسته العلنية اليوم برئاسة علي لاريجاني وحضور أكثر اعضاء المجلس ومن المقرر توجيه أسئلة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسته العلنية اليوم الأثنين،  برئاسة علي لاريجاني وحضور أكثر اعضاء المجلس ومن المقرر في جدول اعمال الجلسة:

1- متابعة مناقشة تقرير اللجنة االثقافية حول قائمة اهداف وصلاحيات وزارة الرياضة والشباب.

2- متابعة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمعادن حول تنظيم سوق السيارات بصفة عاجلة.

3- دراسة تقرير اللجنة الاقتصادية حول لائحة التوافق بين إيران وفنلندا فيما يخص المساعدة والتعاون المشترك في الشؤون الجمركية.

4- كما أن سيوجه كل من ممثل اهر وهريس "بيت الله عبداللهي" وعدد من النواب الأخرين، أسئلة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات./انتهى/

رمز الخبر 1895544

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