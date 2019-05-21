بدء الجلسة العلنيةللمجلس لمناقشة تفاصيل لائحة تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسته العلنية برئاسة "مسعود بزشكيان"، صباح اليوم الثلاثاء وحضور أكثر نواب المجلس.

حيث سيناقش المجلس ضمن جدول اعمال كل من التقارير التالية:

1- متابعة مناقشة تفاصيل تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض ودعم المتضررين منه بصفة عاجلة.

2- دراسة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس حول الخطة الشاملة للإدارة الحضرية.

3- مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس حول خطة تعديل جدول القوائم الانتخابية لمجلس الشورى الإسلامي وعدد نوابه.

4- تناول تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس حول خطة تعديل المادتين 1 و 10 كم قانون كيفية أنشطة الاحزاب والمجموعات السياسية.

5- دراسة تقرير اللجنة الاقتصادية حول لائحة اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بما يخص الشؤون الجمركية بين جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإدارة العامة لجمارك جمهورية فيتنام الاشتراكية./انتهى/