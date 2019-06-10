ارومية تستضيف مسابقات الدوري العالمي للكرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن النائب في مجلس الشورى الإسلامي عن مدينة ارومية "روح الله حضرت بور" أشار في تصريح صحفي الى إن مسابقات الكرة الطائرة الدولية ستقام في ارومية الاسبوع القادم أيام الجمعة والسبت والأحد في صالة تتسع 6 آلاف متفرج.

وأضاف النائب إن المختصين في مجال الكرة الطائرة أطلقوا على مدينة أرومية عام 2012 لقب "مدينة عشاق الكرة الطائرة"، مضيفاً أن أربعة من أعضاء المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة من مدينة أرومية.

وأردف حضرت بور أن العاملين في الرياضية في مدينة أرومية يعملون على تنمية هذه اللعبة بين صفوف الشباب، وتعمل على تقديم أفضل الامكانيات الرياضية لتطوير هذه الرياضة. /انتهى/