حازت عضوة المنتخب الوطني الايراني علی الميدالية الذهبية للكرة الحديدية

وافادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس قسم الشباب والرياضة في مدينة شيروان "محمد رضا برغمدي"، قال: "ان بطولة البيتانك تمت اقامتها بصورة "أوفلاين" نظرا لتفشي فيروس كورونا بموافقة مجلس إدارة الاتحاد العالمي وبدعم من الألعاب الإنسانية".

وأشار "محمد رضا برغمدي" إلى إقامة هذه المسابقات بمشاركة 27 دولة من 3 الى 8 أغسطس الجاري في الفئات العمرية من الشباب والكبار للرجال والسيدات وبمشاركة 341 رياضيا.

واعلن "برغمدي" فوز المنتخب الوطني الإيراني بميداليتين ذهبيتين في هذه المنافسات.

واضاف: "ان "زهراء حيدريان" عضوة المنتخب الوطني للكرة الحديدية تمكنت من الفوز ببطولة العالم واقتناص الميدالية الذهبية الأولى لهذه اللعبة".

وفي هذه المسابقة، أرسل اللاعبون فيلم اللعبة والحركات الرياضية إلى الحكام، وبعد ذلك تم تحديد الفائزين.

جدير بالذكر ان الكرة الحديدية أو البيتانك (بالفرنسية) هي لعبة كرة تنافسية، واللعبة في شكلها الحالي قد نشأت في بلدية "لاسيوتا" في منطقة "بروفنس" الواقعة جنوب فرنسا في عام 1907، وبعد سنوات عديدة من النشاط تم الاعتراف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية (آي.او.سي) في عام 2007، وتمارس هذه الرياضة في إيران منذ عام 2009.

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