قائد القوة البرية في الجيش يتفقد معرض كرمانشاه للقوات الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري وصل إلى مدينة كرمانشاه مركز محافظة كرمانشاه غرب ايران لإجراء جولة تفقدية في المعرض العسكري التابع لقوات الجوية للجيش الايراني.

وفي كلمة له بهذا المعرض أشاد العميد حيدري بانجازات القوات الجوية للجيش الايراني مؤكدا أن القوات الجوية والعسكرية عموما قد كانت خير سند للشعب الايراني سواء أثناء الأحداث الطبيعية أو الدفاع عنه من التهديدات والمخاطر.

ونوه إلى قدرة القوات العسكرية الايرانية في القيام بالانجازات والصناعات العسكرية، قائلا " إن المشاريع التي كان من المقرر أن تتم خلال سنتين وبعد أن تستورد القطعات اللازمة من الخارج تم صناعتها خلال شهرين فقط وهي الآن جاهزة للعمل./انتهى/