قواتنا الجوية على أهبة الإستعداد وتحمي حدودنا الجوية باستمرار

وأفادت وكالة مهر للانباء أن قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني "امير عزيز نصيرزادة" صرح على هامش مراسم وداع الشهيد الطيار "محمد رضا رحماني"، صباح اليوم: الطيار "رحماني" كان من أفضل جنودنا من حيث الخبرة والإلتزام.

واضاف رحماني، في الوقت الذي ينعم فيه الشعب الإيراني بالأمن والأمان، هناك العديد من الجنود كالشهيد "رحماني" تقوم بطلعات جوية مستمرة لحماية الأجواء.

وفيما يتعلق بالجهوزية القصوى للقوات الجوية، وعملياتها الأمنية على مدار ال24ساعة، قال " نصير زادة": قواتنا الجوية متيقظة على مدار ال24ساعة ولا يوجد أي خوف من أي تهديد كان. /انتهى/