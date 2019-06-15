إيران تصدر عقاقيرها النانوية الى ست دول

صرح المندوب العلمي لشركة معرفية ايرانية منتجة للعقاقير النانوية "وقار خداياري" لمراسلة وكالة مهر للأنباء بان إحدى انواع هذه العقاقير عبارة عن مكمل غذائي ينتج حاليا بشكل مكثف ويتوفر في الاسواق الداخلية، كما تم تصدير كميات محددة منه الى الصين.

وأوضح أن المادة المؤثرة في هذا المكمل هي الكُركم، إذ توجد فيه تركيبة نانوية (نانو ميسل) تحتوي على مادة الكركومين وقابلة للذوبان في الماء، إذ أن الكركومين العادي (الكركم) غير قابل للذوبان في الماء ولذلك لا يمتصه الجسم.

وتابع: نظر لأهمية مادة الكوركمين وخواصها البايولوجية فمن المهم جدا ايجاد طريقة لذوبانه في الماء ليمتصه الجسم، مضيفا: يعمل الكركمين كمضاد للإلتهابات ومضاد للأكسدة وللوقاية من السرطان، كما يعد مسكنا للآلام خالٍ من المضاعفات الكيميائية.

واضاف خداياري أن العقار الثاني الذي تم انتاجه نانويا هو " دوكسوروبيسين" (Doxorubicin) الذي يستخدم لعلاج الاورام الخبيثة، وحاليا يتم استخدامه لدى المصابين بالسرطان داخل البلاد تحت اشراف الطبيب.

واشار الى مخطط هذه الشركة لزيادة الانتاج وتصدير العقارين المذكورين الى العراق وسوريا وعمان وباكستان.

و أوضح خداياري أن العقار النانوي الثالث يستخدم لعلاج داء الليشمانيات الجلدي ويخطط لتصديره بنسبة عالية الى افغانستان، مشيرا ان هذا الداء ينتشر غالبا في المناطق الحارة وعبر تعرض الشخص للدغة نوع من البعوض./انتهى/