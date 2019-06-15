روحاني: يجب توسيع امتداد العلاقات بين طهران ودوشنبه أكثر من أي وقت مضى

وخلال لقائه اليوم السبت الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان على هامش المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في اسيا (سيكا) المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبة، اعرب الرئيس روحاني عن سروره لحلوله ضيفا على الحكومة والشعب الطاجيكي بدعوة من الرئيس رحمان وقال، نحن نشعر هنا في طاجيستان باننا في وطننا اذ ان تقاليد وعادات الشعبين الايراني والطاجيكي متقاربة جدا.

واشار الى انعقاد مؤتمر "سيكا" وقال، لقد استضفتم اجتماعا مهما وان مثل هذه الاجتماعات هي من اجل التحرك نحو الاستقرار والتضامن بين الدول الصديقة.

واعرب عن اعتقاده بان هذه الزيارة ستثمر عن تعميق العلاقات بين البلدين المسلمين والصديقين اللذين تربطهما الكثير من الوشائج وقال، آمل بالمزيد من تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي البلدين وسنشهد تعاونا قيما جدا يخدم مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.

من جانبه اعتبر الرئيس امام علي رحمان، طاجيكستان بانها الوطن الثاني للرئيس روحاني وقال، ان مشاركتكم في مؤتمر "سيكا" تمثل دعما للمؤتمر وانني على ثقة كاملة بان علاقاتنا ستتطور في اطار هذه المنظمة.

وقال الرئيس الطاجيكي بانه سيتم خلال اللقاء البحث حول التعاون الثنائي وقضايا المنطقة.

ومن ثم اجرى الرئيسان روحاني ورحمان جولة محادثات بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى للبحث في علاقات التعاون الثنائي.