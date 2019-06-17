التعاون التجاري بين إيران وطاجيكستان يعزز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، أشار خلال تسلمه اوراق اعتماذ السفير الطاجيكي الجديد في طهران اليوم الأثنين، إلى أن تجمع إيران وطاجيكستان علاقات وطيدة وعميقة منذ قرون طويلة مضيفاً أن علاقة البلدين يجب أن تعزز لصالح الشعبين والاستفادة من الثقافة المشتركة بين البلدين كأساس لتنمية العلاقات الثنائية.

وبين روحاني أن طهران مستعدة للتعاون مع دوشنبه في مختلف المجالات منوها إلى أن هذا التعاون يصب في صالح الشعبين.

وأشار روحاني إلى أهمية ميناء جابهار لتنمية المنطقة ومنها اسيا الوسطى ومؤكدا على تنمية ممرات الاتصالات وخاصة الشحن والنقل بالسكك الحديدية من شأنه تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادتها.

ومن جانبه أشار السفير الطاجيكي الجديد أن المشتركات الثقافية والتاريخية واللغوية بين إيران وطاجيكستان أرضية جيدة لتنمية العلاقات في جميع المجالات./انتهى/