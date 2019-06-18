وزير النفط الإيراني يتهم دول الجوار بإيجاد خلل في أسواق النفط

واتهم الوزير الإيراني بعد لقائه نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بعض دول الجوار تسعى لإيجاد خلل في أسواق النفط وهذا لن يكون لصالح أحد على الأمدين القصير والطويل

وأضاف الوزير أن أسواق النفط تخضع لتأثير الإدارات السياسية ووسائل الإعلام الواقعة تحت السيطرة الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف أن وضع سوق النفط هش وغير مستقر، داعيا الدول المنتجة إلى توخي الحذر.

وأشار إلى أن اجتماع "أوبك" المقبل سيبحث أوضاع سوق النفط وتعرض النفط الإيراني وقسم الصناعة النفطية الروسية للعقوبات.

وقال إنه بحث مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مشاركة "غازبروم" الروسية في القسم الباكستاني من مشروع أنابيب نقل الغاز الإيراني إلى باكستان، "لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق"

المصدر: RT