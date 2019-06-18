  1. السياسة
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤

وزير النفط الإيراني يتهم دول الجوار بإيجاد خلل في أسواق النفط

وزير النفط الإيراني يتهم دول الجوار بإيجاد خلل في أسواق النفط

قال وزير النفط الإيراني إن أسواق النفط تحت تأثير الإرادات السياسية ووسائل الإعلام الواقعة تحت السيطرة الأمريكية والإسرائيلية تسعى إلى إيجاد خلل في أسواق النفط.

واتهم الوزير الإيراني بعد لقائه نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بعض دول الجوار تسعى لإيجاد خلل في أسواق النفط وهذا لن يكون لصالح أحد على الأمدين القصير والطويل

وأضاف الوزير أن أسواق النفط تخضع لتأثير الإدارات السياسية ووسائل الإعلام الواقعة تحت السيطرة الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف أن وضع سوق النفط هش وغير مستقر، داعيا الدول المنتجة إلى توخي الحذر.

وأشار إلى أن اجتماع "أوبك" المقبل سيبحث أوضاع سوق النفط وتعرض النفط الإيراني وقسم الصناعة النفطية الروسية للعقوبات.

وقال إنه بحث مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مشاركة "غازبروم" الروسية في القسم الباكستاني من مشروع أنابيب نقل الغاز الإيراني إلى باكستان، "لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق"

المصدر: RT

رمز الخبر 1895588

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي