ایران ماضية في كسر العقوبات الامريكية اعتمادا على قدراتها الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة في تصریح لقناة المسیرة الیمنیة إن أعداء إيران فشلوا في تصفير صادراتها النفطية، وهي ماضية في كسر العقوبات الامريكية المفروضة اعتمادا على قدراتها الداخلية .

وأشارأن طهران تصنع 80 بالمائة من معداتها النفطية الثابتة داخليا وبنسبة أقل فيما يتعلق بالأجهزة التدويرية

ولفت وزير النفط الإيراني الى أن الجمهورية الاسلامية تأمل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة ضواغط المحركات الثقلية بالاعتماد على الشركات المعرفية خلال العامين المقبلين .

وفرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على ايران عقب انسحاب الأولى من الاتفاق النووي ، ووضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هدف صفر صادرات نفط ايران، لكنه رحل دون تحقيق ..

/أنتهي/