"دبلوماسية الجوار" نهج فعّال لبناء إيران القويّة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن متحدث الحكومة "بهادري جهرمي" علّق عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الاربعاء، على زيارة رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الاخيرة لدولة قطر، مبيناً أنه خطوة نحو الارتقاء بالعلاقات مع الدول المطلة على الخليج الفارسي.

وجاء في التغريدة، " هذه الزيارة تدل على الاهمية الخاصة التي توليها الحكومة الايران لمجموعة الدول المصدرة للغاز".

واكد المتحدث باسم الحكومة، ان "دبلوماسية الجوار التي بدأت بزيارة طاجيكستان، مرورا بتركمانستان وروسيا وقطر، تشكّل نهجا بنّاءاً من اجل بناء ايران القوية".

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