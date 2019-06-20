ظريف: لقد انتشلنا أجزاء من الطائرة العسكرية الأمريكية من مياهنا الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غرد على صفحته في تويتر، لقد انتشلنا أجزاء من الطائرة الامريكية التي سقطت بمياهنا الاقليمية.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر: الساعة 00:14 أقلعت طائرة أمريكية بدون طيار من دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع التخفي وانتهكت المجال الجوي الإيراني.

تم استهداف الساعة 04:05 عند الإحداثيات (25 ° 59'43 "N 57 ° 02'25" E) بالقرب من كوه مبارك. سقطت أجزاء من الطائرة العسكرية الأمريكية بدون طيار في مياهنا الإقليمية حيث تم إسقاطها./انتهى/