تعيين "ذوالنور" رئيسا للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني

وأفادت وكالة مهر للانباء أن جلسة لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي التي تضمن انتخابات الهيئة الرئاسية لهذه اللجنة، افضت بتعيين النائب مجتبى ذوالنور رئيسا لهذه اللجنة بعد تصويت اعضائها.

وكان الرئيس السابق للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية حشمت الله فلاحت بيشه مرشحا لرئاسة اللجنة للمرة الثانية إذ صوت الاغلبية لصالح مجتبى ذوالنور./انتهى/